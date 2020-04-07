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Sağlık çalışanlarına atıştırmalık ürünler

SAKARYA Genç Girişimci ve İşadamları Derneği sağlık çalışanları için bisküvi, kraker ve kuruyemiş gibi ürünlerin bulunduğu koliler hazırlayarak hastanelere teslim etti.

07.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:54
Sağlık çalışanlarına atıştırmalık ürünler

SAKARYA Genç Girişimci ve İşadamları Derneği sağlık çalışanları için bisküvi, kraker ve kuruyemiş gibi ürünlerin bulunduğu koliler hazırlayarak hastanelere teslim etti.

Sakarya Genç Girişimci ve İşadamları Derneği koronavirüs ile mücadelede eden sağlık çalışanları için atıştırmalık ürünlerin olduğu 500 koli hazırladı. İçerisinde bisküvi, kraker ve kuruyemiş gibi ürünlerin bulunduğu koliler, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne teslim edildi. Ürünler hastanelerde sağlık çalışanlarına ikram edilecek.

Sakarya Genç Girişimci ve İşadamları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir, Herkes bu dönemde elindeki imkan dahilinde özverili sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyor. Bizlerde yoğun tempoda çalışan sağlıkçılarımızın atıştırmalıklarını, ara öğün olarak tüketebilecekleri gıdalardan oluşan koliler hazırladık. İçerisinde atıştırmalıklardan oluşan yiyeceklerin olduğu kolileri belli aralıklarla sağlık çalışanlarımıza takdim etmeye devam edeceğiz. Onların yüreklerini ortaya koydukları mücadeleye bir nebze olsun teşekkür etmeye çalışıyoruz.ö dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Genç, Güncel
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