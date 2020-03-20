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Sağlık çalışanlarına balkondan mini konseriyle destek verdi

Trakya ve Balkan müziklerinin önemli icracılarından Evrim Kaşıkçı, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla balkonundan mini konser verdi.

20.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:56

Trakya ve Balkan müziklerinin önemli icracılarından Evrim Kaşıkçı, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla balkonundan mini konser verdi.

Vatandaşların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla sağlık çalışanlarına alkışlarıyla desteği sürüyor.

Alkışla desteğin ikinci günündeki etkinliğe Edirneli müzisyen Evrim Kaşıkçı da mini konseriyle katıldı.

Kaşıkçı evinin balkonundan akordiyonu eşliğinde "Aman doktor", "Doktor civanım" gibi türküler seslendirdi.

Alkış desteği için camlara ve balkonlarına çıkan Edirneliler daha sonra Kaşıkçı'yı dinledi.

Eşi de doktor olan Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidi karşısında sağlık çalışanlarının kahramanca mücadele verdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına minnettarlığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de çeşitli şekillerde gösterilmeye başlandığını ifade eden Kaşıkçı, "Benim eşim bir sağlık çalışanı, sağlık çalışanlarının ne denli zor ne denli kahramanca çalıştıklarını iyi biliyorum. Nasıl destek verebilirim diye düşündüm, eşim nöbette iki oğlumla evdeyiz. Alkıştan sonra ben de mini bir konser verdim. Hem eşime hem dünyadaki tüm sağlık çalışanlarına moral vermek istedim" diye konuştu.

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Sağlık çalışanlarına balkondan mini konseriyle destek verdi

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına balkondan mini konseriyle destek verdi
Etiketler : fahrettin koca, Trakya Bölgesi, Güncel

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