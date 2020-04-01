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Sağlık çalışanlarına ballı destek

İş insanı Cumhur Yıldız, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi personeline bal ve arı ürünlerinden oluşan paketler hediye etti.

01.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:59
Sağlık çalışanlarına ballı destek
İş insanı Cumhur Yıldız, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi personeline bal ve arı ürünlerinden oluşan paketler hediye etti.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde, arı ürünleri paketleyicilerinden Hastürk Gıda'nın sahibi iş insanı Cumhur Yıldız'dan sağlık çalışanlarına ballı destek geldi. Yıldız, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi personeline bal ve arı ürünlerinden oluşan paketler hediye etti. Sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine bal ve arı ürünleri ikramı eden Cumhur Yıldız'ın hareketi, sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından da takdirle karşılandı.

Korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanların canla başla çalıştığını söyleyen Yıldız, onların bu çalışmalarını motive edecek çalışmalar yapmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

Bal ile sağlık personellerine gıda takviyesi yapmak istediklerini ifade eden Yıldız, "Sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu göstermek ve onlara teşekkür etmek için buradayız. Bizim için hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bizler onlar için ne yapsak azdı. Biz de onlara destek olabilmek adına insan bünyesine en çok katkı veren gıda maddelerinden olan bal ve arı ürünlerinden ikram etmeyi uygun gördük. İnşallah ülkemiz bu zor günleri en kısa sürede, en az zayiatla atlatır ve eski güzel günlerimize geri döneriz" dedi.

Sağlık çalışanı Zeki Karakurt ise yapılan ikramından dolayı iş insanına teşekkür ettiğini belirterek, "Bizleri bu günlerde yalnız bırakmayıp düşünen başta iş insanı Cumhur Yıldız'a ve alkışlarıyla destek veren tüm ilçe halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizler sizin için buradayız, sizler de bizim için lütfen evde kalın" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: HALİL ŞIVGIN ÇUBUK DEVLET HASTANESİ, Ankara, Çubuk, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarına ballı destek - Haberler

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