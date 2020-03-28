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Sağlık çalışanlarına Başkanımızdan jest

Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, Koranavirüsü salgınına karşı büyük özverili çalışma sergileyen sağlık çalışanlarına moral vermek için hastaneleri ziyaret ederek meyve ikramında bulundu.

28.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:22
Sağlık çalışanlarına Başkanımızdan jest

Dünyayı etkisi altına alan korana virüsüne karşı aralıksız çalışan ve büyük özveri sergileyen sağlık çalışanları bu fedakârca tavırlarından dolayı taktir topluyorlar. Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'da Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastane yetkililerini ziyaret ederek çalışanlar için hazırlanan meyve sepetlerini ikram etti, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, salgına karşı en büyük mücadeleyi sağlık çalışanlarımızın verdiğini belirterek "ilimizde ki bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız taktire şayan fedakarlık göstermekteler. En riskli meslek olmasına rağmen görevlerini fedakarca ve büyük bir özveri ile yerine getiriyorlar. Bu çalışmalarından dolayı onlara Kırıkkale halkımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkanımız tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof. Doktor Sedat Kaygusuz'a, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde ise İl Sağlık Müdürü Doktor Murat Ağırtaş'ameyve sepeti ikram etti. Sağlık çalışanları Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ettiler

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kırıkkale Üniversitesi, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel

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