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Sağlık çalışanlarına belediyeden yemek ikramı

SİVAS Belediyesi, Numune Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram etti.

09.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:27
Sağlık çalışanlarına belediyeden yemek ikramı

SİVAS Belediyesi, Numune Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram etti.

Sivas Belediyesi, koronavirüs salgını başta olmak üzere zorlu bir mesai sergileyen sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla Numune Hastanesi'nde görev yapan tüm personele öğle yemeği ikram etti. Hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından hastaneye götürülerek çantalar içinde personele dağıtıldı. Yemeklerle birlikte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in, "Geçirdiğimiz bu zorlu dönemde, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet eden siz değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz" notu da iletildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi, Sivas, Güncel
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