Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırı

Esenyurt'da, bir hasta yakınının sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

10.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:08
Esenyurt'da, bir hasta yakınının sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün aile sağlığı merkezine gelen 37 yaşındaki Erginay E., babasının mide rahatsızlığı olduğunu ifade ederek doktordan ilaç yazmasını istedi. Doktor, babanın kimliği olmadığı için ilacı yazamadı. Doktorlarla bir süre tartışan hasta yakını aile sağlığı merkezinden ayrıldı.
Elinde bıçak ve demir çubukla tekrar aile sağlığı merkezine gelen şüpheli, doktora ve hasta yakınlarına saldırdı.
Saldırı, aile sağlığı merkezindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, serbest bırakıldı. Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırı

Kaynak: AA

Etiketler: Esenyurt, Güncel, Haber

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