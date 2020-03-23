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Sağlık çalışanlarına billboardlardan teşekkür

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gece gündüz görevlerinin başında olan sağlık çalışanları için kentteki tüm açık hava reklam alanlarında teşekkür mesajı yayınlandı.

23.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:08
Uşak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gece gündüz görevlerinin başında olan sağlık çalışanları için kentteki tüm açık hava reklam alanlarında teşekkür mesajı yayınlandı.
Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehirde yer alan billboard, raket ve led ekran gibi tüm açık hava mecralarında "Alkışlar" temasıyla yapılan paylaşımlarda doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ve hastane temizlik personellerine moral için teşekkür edildi.
Cumhuriyet Mahallesi esnaf olan Şerif Ülker, sağlık çalışanlarının bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatarak, "Cephesi ve düşmanı belli olmayan, ne zaman nerede çıkacağı bilinmeyen bir hastalıktan söz ediyoruz. Hep birlikte bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyoruz." diye konuştu.
Murat Usta ise, sağlık personellerinin çalışmalarının çok kıymetli olduğunu belirterek "Reklam alanlarına yapılan bu çalışma oldukça güzel. Doktorundan acil tıp teknisyenine kadar tüm sağlık çalışanlarına çok ihtiyacımız var. Ben hepsine emekleri için çok teşekkür ediyorum. Belediyemizi de bu çalışması nedeniyle tebrik ediyorum. Bu sürpriz sağlık çalışanlarımızı mutlu edecektir." dedi.
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Sağlık çalışanlarına billboardlardan teşekkür

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına billboardlardan teşekkür
Etiketler : Uşak Belediyesi, Uşak, Güncel

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