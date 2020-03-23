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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK ALKIŞI 5. GÜN DE SÜRDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ozan URAL-Müslim SARIYAR/ İstanbul DHAİstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek beşinci gün de devam etti.

23.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:45
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK ALKIŞI 5. GÜN DE SÜRDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ozan URAL-Müslim SARIYAR/ İstanbul DHA

İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek beşinci gün de devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulunmuştu. İstanbullular, sağlık çalışanlarına 5. gün de alkışlı destek verdi. Vatandaşlar pencerelere çıkarak alkış tuttu, yoldan geçen otomobiller ise korna ile destek verdi. Şişli Kurtuluş'ta otobüs şoförleri korna çalarak alkışlara destek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Maltepe'de köpeğiyle alkış tutan kadın

-Maltepe'de alkış tutan vatandaşlar

-Şişlide çocuğuyla birlikte alkış tutan kadın

-Şişlide korna çalan otobüs

-genel ve detay


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, DHA, Güncel

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