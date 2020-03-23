Sağlık çalışanlarına destek alkışı 5. gün de sürdü

İSTANBUL'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek beşinci gün de devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulunmuştu. İstanbullular, sağlık çalışanlarına 5. gün de alkışlı destek verdi. Vatandaşlar pencerelere çıkarak alkış tuttu, yoldan geçen otomobiller ise korna ile destek verdi. Şişli Kurtuluş'ta otobüs şoförleri korna çalarak alkışlara destek verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA