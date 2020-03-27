Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık çalışanlarına destek için söylenen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısı Kloop'u ağlattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, bir hastanede sağlık çalışanlarına destek için kulüple özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını belirtti.

27.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:28
Sağlık çalışanlarına destek için söylenen
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool 'un teknik direktörü Jürgen Kloop, bir hastanede sağlık çalışanlarına destek için kulüple özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını belirtti.
Alman teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce tanık olmadıkları bir dönemden geçtiklerini ifade etti.
Kendisinin iyi olduğunu ancak etrafında olup bitenlerden endişe duyduğunu kaydeden Kloop, "Dışarıya ne kadar az insan çıkarsa hastalığa yakalanan kişi sayısı o kadar az olacak. Şu anda başka bir çözüm yolu gözükmüyor. Disiplinli olmalıyız ve insanlarla aramızdaki fiziksel mesafeyi korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Kloop, bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin girişinde içeride çalışan personele destek için Liverpool'la özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiği anlara ait videonun kendisine gönderildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"İnanılmaz bir olaydı, bir anda ağlamaya başladım. Bu insanlar sadece çalışmıyorlar, ayrıca iyi bir karaktere de sahipler. Kendi canlarını tehlikeye atarak hasta insanlara yardım ediyorlar. Onlara daha fazla hayranlık ve minnet duyamazdım."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Liverpool, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Sağlık çalışanlarına destek için söylenen 'Asla yalnız yürümeyeceksin' şarkısı Kloop'u ağlattı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Rivaldo, ’Lautaro için erken deyip’ yıldız ismi önerdi Spor
Rivaldo, "Lautaro için erken deyip" yıldız ismi önerdi
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Spor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Yalın’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir Spor
Yalın'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı: Hocam aslan gibidir
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş’ı açıkladı Spor
Aston Villalı Trezeguet, Beşiktaş'ı açıkladı
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Spor
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Fenerbahçe Beko’da koronavirüse yakalanan ilk isim belli oldu Spor
Fenerbahçe Beko'da koronavirüse yakalanan ilk isim belli oldu
Kendisini eve kapatan Sörloth şaşırttı: Türkiye’de mahsur kaldım Spor
Kendisini eve kapatan Sörloth şaşırttı: Türkiye'de mahsur kaldım
’Yüzde 1 milyon koronayım’ dedi, testi negatif çıktı Spor
"Yüzde 1 milyon koronayım" dedi, testi negatif çıktı

Son Dakika Spor Haberleri

20:12: Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak - Spor 20:10: Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı - İZMİR - Spor 19:59: Sadettin Saran'dan 1 milyon TL'lik bağış - Spor 19:39: Burak Yılmaz'dan corona virüs mesajı: "Maddi manevi hazırız" - Spor 19:39: Sağlık çalışanlarına destek için söylenen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısı Kloop'u ağlattı - Spor 19:04: Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken - Spor 18:36: Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor - Spor 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:09: Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı - Spor 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor 16:29: "Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı - Spor