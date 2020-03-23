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Sağlık çalışanlarına dürümlü destek

Sağlık çalışanlarına dürümlü destek Dürümler moral notlarıyla servis edildi Tuzla'da bir restoran müdürü, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına dürümlü ayranlı destek verdi.

23.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:07
Sağlık çalışanlarına dürümlü destek
Dürümler moral notlarıyla servis edildi
İSTANBUL - Tuzla 'da bir restoran müdürü, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına dürümlü ayranlı destek verdi. Hastanede çalışan tüm personele dağıtılan dürüm paketlerinin içerisinde, moral verme amacıyla notlar da koyuldu.
Tuzla'da bulunan bir restoran müdürü, etkisini göstermeye devam eden korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla organizasyon düzenlendi. Restoranda hazırlanarak paketlenen dürüm ve ayranlar, hastanede çalışan tüm personellere dağıtıldı. Restoran müdürü Özcan Öztürk, bu etkinlik ile sağlık çalışanlarına destek olmayı, onlara moral vermeyi amaçladıklarını belirtti. Hastanede personellerine dağıtılan dürüm paketlerinin içine "bu zor günlerde sabır ve gayretle çalışarak verdiğiniz eşsiz mücadele için sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" yazılı notlar da koyuldu.
Sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladıklarını belirten restoran müdürü Özcan Öztürk, "Tuzla Devlet Hastanesine, bu zor günlerde kendimizce moral amaçlı yemek organizasyonu yapmak istedik. İçlerine de küçük notlar koyduk. Elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Notumuzda da 'tüm sağlık çalışanlarımıza, bu zor günlerde sabır ve gayretle çalışarak verdiğiniz eşsiz mücadele için sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz' yazıyor. Türkiye'ye hepimize bu zor günlerde Allah'ın yardım istiyoruz. Dönerci arkadaşlarımız bütün hijyen önlemlerini aldılar. Bonesi, maskesi olsun. İnşallah bir nebze de olsa moral olur" dedi. Sağlık çalışanlarına dürümlü destek

Kaynak: İHA

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Sağlık çalışanlarına dürümlü destek
Etiketler : Özcan Öztürk, Tuzla, Genel

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