Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme ne kadar?

Fahrettin Koca, covid-19 virüsünen neden olduğu koronavirüs salgını boyunca sağlık personeline ek ödeme verileceğini açıkladı. 24 Mart sayılı Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Buna göre, sağlık çalışanları ek ödemeyi ne zaman alacak? Ek ödeme verilecek personel oranı ve kapsamı ise yine bakanlık tarafından belirlenecek. Sağlık çalışanlarına ek ödeme kimleri kapsıyor?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NE ZAMAN VERİLECEK?

Koronavirüs kapsamında insanüstü performans gösteren sağlık personellerine ek ödeme gündeme geldi. 24 Mart tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararda; ''1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir." ifadeleri yer aldı.

EK ÖDEME NE KADAR?

Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarına göre yapılacak. Buna göre personellere verilecek ek ödeme tutarları da belli oldu. Derecelendirmeye göre ödeme tutarları şöyle:

Doktor (1/4) 6 bin lira

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira

Ön lisans 1260 lira

Lise (2/3) 505 lira

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERİLECEK EK ÖDEME HAKKINDAKİ KARAR

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5 aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki "Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:" ibaresi "Doktoralı/Uzman Diş Tabibi ile tablolarda belirtilen uzmanlık alanlarında tam zamanlı çalışan Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:" şeklinde ve aynı fıkradaki Tablo-8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.