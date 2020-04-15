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Sağlık çalışanlarına ekipman desteği sürecek

Buca Belediyesi, koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ekipman desteği sağladı.

15.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:46
Sağlık çalışanlarına ekipman desteği sürecek

Toplamda 500 çalışan için hazırlanan maske, siperlik ve tulumdan oluşan ekipmanlar, Başkan Kılıç tarafından Seyfi Demirsoy ve Kadın Doğum Hastanelerine teslim edildi. Başhekimlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıç, ekipman desteğinin düzenli olarak sağlanacağını ifade ederek destek mesajı verdi.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarına, Buca Belediyesi destek olmaya devam ediyor.

Salgının ilk başladığı günden beri Buca'daki hastanelerle koordineli bir şekilde çalışmaya devam eden Buca Belediyesi, bir yandan hastanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sağlık çalışanlarına ekipman desteğinde bulundu.

500 SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN EKİPMAN HAZIRLANDI

Tedbirler kapsamında eğitime ara verilen semt merkezlerindeki gönüllü kursiyerlerle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, tulum, maske ve siperlikler hazırlandı.Yaklaşık 500 sağlık çalışanına yetecek kadar hazırlanan ekipmanlar, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç tarafından Seyfi Demirsoy Hastanesi ve Buca Kadın Doğum Hastanesi'ne teslim edildi.

EKİPMANLAR ÜRETİLEREK SAĞLIKÇILARA VERİLMEYE DEVAM EDECEK

Hastanelerin başhekimlerine ekipmanları teslim eden Başkan Kılıç, "İnsanlık tarihi belki de en büyük savaşlarından bir tanesini koronavirüse karşı veriyor. Bu savaşın en büyük kahramanları ise canlarını ortaya koyarak gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımızdır. Bizler de onların bu savaşına bir nebze olsun destek olabilmek için, çorbada tuzumuz olsun diye ekipman desteğinde bulunmak istedik. İlk etapta tedarik ettiğimiz ekipmanları hızlı bir şekilde sizlere ulaştırdık. Ekipmanlar düzenli olarak üretilerek sizlere ulaştırılmaya devam edecek. Buca Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya, destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Buca Belediyesi, Buca, Güncel
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