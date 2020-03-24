Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarına 'en tatlı destek' Kadayıfçı Sıtkı Ustadan - Haberler

Sağlık çalışanlarına 'en tatlı destek' Kadayıfçı Sıtkı Ustadan

Diyarbakır ve Ankara'da şubeleri bulunan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmeleri, örnek bir davranış sergileyerek başkentte korona virüs ile mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına tatlı dağıttı.

24.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:50
Sağlık çalışanlarına 'en tatlı destek' Kadayıfçı Sıtkı Ustadan
Diyarbakır ve Ankara 'da şubeleri bulunan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmeleri, örnek bir davranış sergileyerek başkentte korona virüs ile mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına tatlı dağıttı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını önleme noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personellerine bir destek de Kadayıfçı Sıtkı Ustadan geldi. Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, Ankara Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan sağlık personeline tatlı ikramında bulundu. Ankara Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlerdir fedakarca çalışan ve korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına tatlı ikram eden Kadayıfçı Sıtkı Ustanın jesti, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Sağlık çalışanlarının, gayret ve azimle çalıştıklarını, korona virüsün olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi noktasında var güçlerini ortaya koyduklarını belirten Sıtkı Altunbay, "Bizler işletme olarak, bütün sağlık çalışanlarımıza hem teşekkür mahiyetinde hem de moral motivasyon sağlaması noktasında böyle bir jest yaptık. Sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak çalışıyor ve alkışı hak ediyorlar. Önceki gün ve dün Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına aynı şekilde ikramlarda bulunmuştuk. Allah'ın izniyle, bulaşıcı hastalık badiresini de en kısa zamanda atlatacak ve yeniden sağlıklı, huzurlu günlerimize toplum olarak kavuşacağız" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Sorumlusu Prof. Dr. Şervan Gökhan Aybü ile hastanenin idari sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sağlık çalışanları adına Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesine teşekkür etti.

Hasta yakınları ve refakatçiler ise Sıtkı Altunbay'ın bu anlamlı davranışının, sağlık çalışanlarının moralini yükselteceğini ve motivasyon sağlayacağını belirterek kendilerine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şehir Hastanesi, Diyarbakır, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor
İstanbul’dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı Haberler
İstanbul'dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza Haberler
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
İran’da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti Haberler
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haberler
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Haberler
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor - Haber Akyurt'ta 10 bin eve dezenfektan dağıtıldı - Haber SPOR Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan 'koronavirüs' mesajı - Haber Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Haber Vali Yardımcısı Duruk, jeotermal sondaj alanını inceledi - Haber Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek - Haberler Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var - Haber Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor - Haber
Loading