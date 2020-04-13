Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık çalışanlarına en vefalı destek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli memurlar konvoy halinde hastanenin önüne gelerek, korona virüs ile büyük bir mücadele yürüten sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi.

13.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:28
Sağlık çalışanlarına en vefalı destek
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli memurlar konvoy halinde hastanenin önüne gelerek, korona virüs ile büyük bir mücadele yürüten sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi.

İslahiye ilçesinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri oluşturdukları konvoy ile İslahiye Devlet Hastanesi önüne giderek, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı zorlu koşullarda mücadele yürüten sağlık ekiplerine destek oldu. Gaziantep'in yaklaşık 65 bin nüfusa sahip ilçesi olan İslahiye'de 21 ekip ile merkezdeki 18 mahalle ile 49 kırsal mahallede dışarı çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacı için gece gündüz hizmet eden Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, hastanenin acil servisi önünde alkış tutarak, hastanede ve sahada hizmet veren sağlık çalışanlarına moral verdi. Grup hastane başhekimini de ziyaret ederek, ihtiyaç veya taleplerinin olup olmadığını sordu.

Başhekim Dr. Mustafa Yıldız, destek nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, "Bu bir ekip işidir, biz hastanede, siz sahada mücadele ediyorsunuz. Ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, Allah yardımcımız olsun, hastane çalışanları olarak bizde sizleri alkışlıyoruz" diye konuştu.

Vefa grubu üyeleri ise sağlık çalışanlarının zorlu süreçte en çok moral ve desteği ihtiyacı olan meslek grubunun olduğunu belirterek, tüm insanlık için çetin bir savaş veren sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını göstermek istediklerini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Devlet Hastanesi, Gaziantep, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarına en vefalı destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:39: Van'da polisler, kendi maskelerini kendileri üretiyor - Haber 13:38: Evde kalan engellilerden spor etkinliği - Haber 13:38: Eczanelerden ücretsiz maske temini - Haber 13:38: Karapınar'da mera ıslahı için tohumluk fide dikimi - Haber 13:38: Pakistan Başbakanı Han: "Gelişmekteki ülkelere salgınla mücadelede borç ödeme kolaylığı sağlanmalı" - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin