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Sağlık çalışanlarına Hataylı itfaiyecilerden alevli alkış

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde büyükşehir itfaiye daire başkanlığı Dörtyol itfaiye istasyonunda görevli itfaiyeciler sağlık çalışanlarına yaktıkları "112 Sağlık" yazılı ateş ile alkışlayarak destek verdi.

19.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:54
Sağlık çalışanlarına Hataylı itfaiyecilerden alevli alkış
Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde büyükşehir itfaiye daire başkanlığı Dörtyol itfaiye istasyonunda görevli itfaiyeciler sağlık çalışanlarına yaktıkları "112 Sağlık" yazılı ateş ile alkışlayarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Alkışlayalım ne kadar alkışlasak azdır" diyerek sağlık çalışanlarının korona virüs salgınının önlenmesi için verdiği mücadeleye mecliste tebrik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm vatandaşları yurt genelinde akşam saat 21.00'da balkondan sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmişti. Bakan Koca'nın sözlerine kayıtsız kalmayan Hatay büyükşehir itfaiye daire başkanlığı Dörtyol itfaiye istasyonu çalışanı itfaiye personelleri saatler 21.00'ı gösterdiğinde yaktıkları "112 Sağlık" yazılı ateşle sağlık çalışanlarını alkışlarla, ıslıklarla ve tezahüratlarla tebrik etti. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Dörtyol, Hatay, Güncel

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