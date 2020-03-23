Sağlık çalışanlarına havai fişekli destek
Kağıthane' de sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek veren vatandaşlar İSTANBUL - Kağıthane'de vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek verdi.
23.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:36
Kağıthane ' de sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek veren vatandaşlar İSTANBUL - Kağıthane'de vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek verdi.
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Kaynak: AA