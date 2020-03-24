Sağlık çalışanlarına havai fişekli destek
Mersin'de bir grup vatandaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek verdi.
24.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:40
Mersin 'de bir grup vatandaş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına havai fişek gösterisiyle destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bazı vatandaşlar da havai fişek atarak sağlık çalışanlarına desteğini gösterdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bazı vatandaşlar da havai fişek atarak sağlık çalışanlarına desteğini gösterdi.
Kaynak: AA