Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkür - Haberler

Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkür

ESKİŞEHİR'de bir çiçekçi, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için şehir hastanesi girişini karanfillerle donattı.

25.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:03
Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkür

ESKİŞEHİR'de bir çiçekçi, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için şehir hastanesi girişini karanfillerle donattı. Kapıya çıkan maskeli ve eldivenli sağlık çalışanları da kendilerine yapılan jeste alkışlarıyla karşılık verdi.

Eskişehir 'de çiçekçi Pınar Arat Karabakan, koronavirüs salgını nedeniyle büyük risk altında olmalarına rağmen 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına çiçeklerle teşekkür etti. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen Karabakan ve çalışanları hastane girişini yüzlerce karanfille donattı. Ön tarafına ise çiçeklerden kalp şekli yaptı. Hastanedeki sağlık çalışanları da verdikleri mola sırasında hastane girişine inerek çiçek jestine alkışlarıyla karşılık verdi.

Pınar Arat Karabakan, sağlık çalışanlarına bu şekilde teşekkür etmek istediklerini belirterek, "Böyle bir organizasyon ile sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedik. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlımız için emeği geçen herkese çok minnettarız. Umarım en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Sağlık çalışanları iyi ki varlar" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Anıl Uçar, çiçekli jeste teşekkür ederek, "Bu etkinlikte emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız. Her zamanda olacağız. Sizlerden ricamız evinizde kalın, kendinizi izole edin. Biz sizin için buradayız ve çalışacağız" diye konuştu.

Çiçekli jest ile moral bulan sağlık çalışanları da hastane girişindeki karanfiller önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Eskişehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı - Haber 17:50: TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi - Haber 17:50: Jandarmanın bulduğu yaralı flamingo, tedaviye alındı - Haber 17:50: "Dudullu postası" tv'de ilk kez kanal D'de... - Haber 17:50: Hakkari'de başıboş hayvanlar için önlem alındı - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber