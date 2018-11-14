Sağlık Çalışanlarına Lösemi Eğitimi

Kırklareli
Devlet Hastanesi çalışanlarına "Çocuklarda Lösemi" eğitimi verildi.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen eğitimde çocuk hastalıkları uzmanı olan Doktor Fatih
Çaylıkoca tarafından bilgi verildi.
Çaylıkoca, burada yaptığı konuşmada, löseminin damarlarda dolaşan kanın kemik
iliğinin normal olmayan, kök hücrelerin doğurduğu blast isimli kötü hücrelerce istila edilerek kan yapımının duraklaması olduğunu söyledi.
Löseminin çocuklarda en sık 2-5 yaşlarında görülmekte olduğunu anlatan Çaylıkoca, "Lösemi nedenleri henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen ve türevleri, böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar ve bazı viral hastalıkların hep birlikte lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiştir. Lösemi, tanı konulduktan sonra uzun süreli bir kemoterapi (ilaç tedavisi) ve sonrasında uzman doktorlarca uygun görülürse yüzde 5 oranındaki vakalarda kemik iliği nakli ile tedavi edilir." şeklinde konuştu.
Kırklareli
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:27