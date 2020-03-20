Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler - Haberler

Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler

Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler Yaktıkları meşaleler eşliğinde sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladılar Denizli'de bir grup vatandaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek çağrısına...

20.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:41
Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler
Yaktıkları meşaleler eşliğinde sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladılar
DENİZLİ - Denizli'de bir grup vatandaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek çağrısına yaktıkları meşaleler eşliğinde alkışları ile destek verdi.
Yurt genelinde korona virüs vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızın sesi yarın, ertesi gün aynı saatte tekrar duyulsun" çağrısına Denizlili vatandaşlarda duyarsız kalmadı. Çağrıya en güzel destek ise Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesindeki vatandaşlardan geldi. Mahalledeki bir sitenin sakinleri saatler 21.00'ı gösterdiğinde bahçelerinde meşaleler yakıp alkışlar ile sağlık çalışanlarına destek verdi. Site sakinleri 1 dakika boyunca sağlık çalışanları için alkış tuttu. Site sakinlerinin bazıları balkonlardan bazıları ise sokakta sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi. Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sağlık çalışanlarına meşaleler ve alkışlarla destek verdiler
Etiketler : Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Esenyurt'ta kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında yangın - Haberler Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı - Haberler California 8 hafta içinde nüfusunun yüzde 56'sının korona virüsünden etkileneceğini öngörüyor - Haberler Alçılı koluyla alkış tutarak sağlıkçılara destek verdi - Haberler İşçiler göçük altında kaldı - Haberler Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı - Haberler Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var - Haberler Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler
Loading