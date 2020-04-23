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Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek

Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destekADANA Demirspor taraftarları, koronavirüs ile 724 mücadele veren sağlık çalışanlarının üzerlerine gül yaprakları serpip, meşale yakarak destek verdi.

23.04.2020 07:43 | Son Güncelleme: 23.04.2020 07:44
Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek
ADANA Demirspor taraftarları, koronavirüs ile 724 mücadele veren sağlık çalışanlarının üzerlerine gül yaprakları serpip, meşale yakarak destek verdi.
Sağlık çalışanlarına destek olmak isteyen Adana Demirspor taraftarları, akşam saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel hastanenin önünde toplandı. Kalabalığı görüp, dışarıya çıkan sağlık çalışanlarına önce bir demet gül veren taraftarlar, daha sonra da üzerlerine gül yaprakları serpti. Sağlık çalışanlarının alkışlarla karşılık verdiği taraftarlar, daha sonra minnettarlığını göstermek için meşale yaktı. Taraftar grubu, sağlık çalışanları ve Adana Demirspor için tezahüratlarda bulunarak hastaneden ayrıldı. Sağlık çalışanlarına meşaleli ve çiçekli destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Demirspor, Güncel , Haber
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