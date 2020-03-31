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Sağlık çalışanlarına moral desteği

Dünya genelini etkileyen Korona virüs (covid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destekler devam ediyor.

31.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:48
Sağlık çalışanlarına moral desteği
Dünya genelini etkileyen Korona virüs (covid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destekler devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgınında sağlık personelleri gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Çankırı 'da görevini sürdüren Uzman Diyetisyen Reyhan Erişen de sağlık çalışanlarına moral vermek ve enerjilerinin korunması için çeşitli gıdalardan oluşan bir koli hazırladı. Sağlık çalışanları da duyarlı davranışı dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Uzman Diyetisyen Reyhan Erişen, "Küresel olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz Türk milleti olarak insani ilişkileri insaniyeti yüksek bir milletiz. İnançları gereği destek olmayı motive etmeyi severiz. Devletimizin evde kal politikasına uyuyoruz ve çevrimiçi diyet uyguluyoruz. Bu görüşmeler aracılığı ile danışanlarımıza moral motivasyon sağlıyoruz. Aynı şekilde sağlıkçı danışanlarımız da var. Bu süreçte moral ve motivasyona onların daha fazla ihtiyaçları var. Şu anda normalin üstünde ağır şartlarda çalışıyorlar. Sağlık bakanımızın alkış kampanyasında gözlerimiz nasıl dolu dolu olduysa bu anlamlı farkındalığı her an yaşamaları gerektiğini düşündük. ve herkesin bu çalışmaya destek vermeleri için bu kampanyayı başlattık" dedi.

"Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için katkısız sağlıklı doğal besinler tercih edilmelidir"

Korona virüsten korunmak için bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin önemli olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Erişen, "Bu dönemde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için katkısız sağlıklı doğal besinler tercih edilmelidir. Şekerli yiyecekler mümkün olduğu kadar az tercih edilmelidir. Özellikle taze sebze ve meyveler C vitamini ihtiyacımızı karşılarlar. Günde muhakkak bir elma yenilmesini öneriyorum. Taze sebzeye ulaşamayan vatandaşlarımız kuru sebzeler tercih edebilirler. Evde makarna bile pişirseniz içerisine kışlık domates eklemeniz C vitamini oranını arttırır. Yine doktor tavsiyesi ile bağışıklığı güçlendirmek için C vitamini ve D vitamini kullanılabilir. D vitamini güneş görmediğimiz için özellikle çok önemlidir. Bir de bağışıklık sistemimiz için önemli şey moral motivasyondur. Unutmayalım ki bu dönemler bu günler geçecek. En önemli şey olumlu düşün doğal beslen" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyetisyen, Çankırı, Güncel
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