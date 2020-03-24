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Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı

Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı Zonguldak'ta esnaflık yapan Aşkın Sefer Demirci, sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla kendi imalathanesinde yaptırdığı 250 adet pastayı 4 hastanede çalışan sağlık personellerine ücretsiz dağıttı.

24.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:44
Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta esnaflık yapan Aşkın Sefer Demirci, sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla kendi imalathanesinde yaptırdığı 250 adet pastayı 4 hastanede çalışan sağlık personellerine ücretsiz dağıttı.
Kent merkezinde 10 yıldır esnaflık yapan 35 yaşındaki Aşkın Sefer Demirci, koronavirüs tedbirleri öz verili ile çalışan sağlık personellerine teşekkür etmek amacıyla kendi imalathanesinde 250 adet pasta yaptırdı. Ardından Sefer Demirci eline eldiven, yüzüne maske takarak, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, ek bina ve Amelebirliği Göğüs Hastanesinde çalışan sağlık personellerine pastaları dağıttı. Aşkın Sefer Demirci'nin bu anlamlı hareketi ise sağlık çalışanlarından büyük takdir topladı.
Esnaf Sefer Demirci, daha önce de Öğretmenler günü nedeniyle yine 250 adet pastayı ücretsiz olarak öğretmenlere dağıtmıştı. 35 yaşındaki Aşkın Sefer Demirci, "Berrak Fırın pastahaneleri sahibiyim. Amacımız bu zor günde sağlık personellerinin yanında olmak. Herkese mutluluk dağıttık, pasta dağıttık. 250 adet pasta dağıttık. Kadın Doğum Hastanesine, Göğüs Hastalıkları Hastanesine, Atatürk Devlet Hastanesine ve Ek binaya dağıttık. Bu zor günlerde moral olmak istedik. Sağlık personellerimizin görevi zor. Herkesle ayrı ayrı uğraşıyorlar. Bizimde elimizden mutluluk geldiyse ne mutlu bize. Hijyeni elden bırakmıyoruz. Pastalarımızı maske ve eldivenle dağıttık. Dükkanlarımız da da aynı şekilde yapıyoruz. Herkes evinde kalsın. Biz herkes için dışarıdayız zaten" dedi.
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Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı

Kaynak: İHA

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Sağlık çalışanlarına moral için 250 adet pastayı ücretsiz dağıttı
Etiketler : Sefer Demirci, Zonguldak, Genel

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