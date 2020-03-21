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Sağlık çalışanlarına moral için "Bucak Salebi" ikramı

Sağlık çalışanlarına moral için "Bucak Salebi" ikramı Burdur'un Bucak ilçesinde, korona virüsle(Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, belediye tarafından Bucak salebi ikramında bulunuldu.

21.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:05
Sağlık çalışanlarına moral için "Bucak Salebi" ikramı
BURDUR - Burdur 'un Bucak ilçesinde, korona virüsle(Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, belediye tarafından Bucak salebi ikramında bulunuldu.
Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve belediye ekipleri, Bucak Devlet Hastanesi'ndeki sağlık personeline bölgede özel olarak üretilen Bucak salebi dağıttı. Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi. Özveriyle görev yapan sağlıkçıları alkışladıklarını belirten Ünal, "Buraya gelerek onlara moral vermek için ilçemizin simgesi salep ikramında bulunduk. Bu soğuk akşamda bir nebze olsun içlerini ısıtmak bizleri mutlu etti." dedi.
Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır ise zor bir mücadelenin içinde olduklarını vurgulayarak, "Tüm arkadaşlarımızın motivasyona ihtiyacı var. Bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim." diye konuştu. Sağlık çalışanlarına moral için ’Bucak Salebi’ ikramı

Kaynak: İHA

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Sağlık çalışanlarına moral için "Bucak Salebi" ikramı
Etiketler : Bucak Devlet Hastanesi, Emrullah Ünal, Burdur, Bucak, Genel

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