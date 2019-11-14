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Sağlık çalışanlarına müjde: Hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak

İzmir'in sağlık alanında yetkili sendikası Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 5 yıllık banka promosyon sözleşmesinin rekor bir tutarla gerçekleştiği müjdesini vererek, "Türkiye genelinde rekor bir tutara imza attık;

14.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:07Sağlık çalışanlarına müjde: Hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
'in sağlık alanında yetkili sendikası Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 5 yıllık banka promosyon sözleşmesinin rekor bir tutarla gerçekleştiği müjdesini vererek, " genelinde rekor bir tutara imza attık; yapılan ihale sonucu 24 bin 125 sağlık çalışanımızın hesabına 15 Şubat'ta 6 bin 852 TL yatacaktır" dedi.

Sağlık çalışanlarının 5 yıllık süreç için alacağı maaş promosyonu tutarı belirlendi. Görüşmelere İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Destek Hizmetleri Başkanı Engin Basmacı ve sağlık çalışanlarını temsilen Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım katıldı. İhaleyi en yüksek promosyon tutarı Yapı Kredi Bankası aldı. Sağlık çalışanlarına müjdeyi veren Başkan Özgür Yıldırım, Türkiye genelinde rekor bir tutara imza attıklarını ifade etti. Yıldırım, "Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube olarak zaman ve mekan tanımadan her platformda sağlık çalışanlarını en iyi şekilde temsil etmeye, haklarını savunmaya bir an bile ara vermeden devam ediyoruz. Yapılan ihale sonucu kazanan sağlık çalışanlarımız olmuştur. İhaleyi 6 bin 852 tutar ile Yapı Kredi Bankası almıştır. 15 Şubat'ta 24 bin 125 sağlık çalışanımızın hesabına tek seferde yatırılacak olan tutar herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde sağlık çalışanlarına farklı alanlarda da müjde vereceklerini belirten Yıldırım, "Sağlık sektöründe emek veren, hizmet üreten arkadaşlarımız nasıl ki zaman ve mekan gözetmeden çalışıyorlarsa bizler de onların hakkını savunmak, refahını artırmak için aynı doğrultuda çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Genel merkezimizin de katkı ve destekleriyle önümüzdeki günlerde tüm sağlık çalışanlarımıza farklı alanlarda da müjdeler vermek hedef ve gayretindeyiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Ekonomi

Kaynak: İHA

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