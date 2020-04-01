Sağlık çalışanlarına pasta jesti

AKSARAY'da pastane işletmecisi Şahin Güneş, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olup, moral vermek için 75 pasta hazırlatarak, 4 hastanenin çalışanlarına ikram etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına halkın desteği, sürüyor. Aksaray 'da yaşayan pastane işletmecisi Şahin Güneş, 4 hastanede görevli sağlık çalışanları için 10 kişilik 75 pasta yaptırdı. Sağlıkçılara destek olup, moral vermek istediğini belirten Güneş, 4 hastanenin çalışanlarına götürdüğü pastaları ikram etti. Güneş, "Koronavirüsle mücadelede özverili çalışan doktorundan, hemşiresine tüm sağlık çalışanlarına halkın da yanlarında olduğunu göstermek ve moral vermek amacıyla özel olarak yaptığımız pastalarımızı ikram ettik. Pastaların üzerlerine de 'Sağlık çalışanlarımızın yanındayız afiyet olsun' yazdık. Bu pastaları hazırlamamız 1 gün sürdü. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

Kaynak: DHA