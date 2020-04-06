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Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi

Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi Hayat kurtarmak için kendilerini riske atan sağlıkçılara anlamlı sürpriz Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden dolayı, Adıyaman'da, özveriyle çalışarak hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarına pasta sürprizi gerçekleştirildi.

06.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:43
Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi
Hayat kurtarmak için kendilerini riske atan sağlıkçılara anlamlı sürpriz
ADIYAMAN - Dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden dolayı, Adıyaman 'da, özveriyle çalışarak hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarına pasta sürprizi gerçekleştirildi.
Hayat kurtarmak için kendi sağlıklarını riske atarak biran olsun işlerini bırakmayan sağlık çalışanlarına moral vermek onlara destek sunmak amacıyla Hedef Kızıl Elma Derneği tarafından pasta sürprizi düzenlendi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına pasta sürprizi yapan Hedef Kızıl Elma Derneği Başkanı Atilla Akan ile dernek üyeleri, sağlık çalışanlarına karanfil de takdim etti. Pasta ikramlarının yaklaşık 1 hafta boyunca devam edeceği belirtilirken sağlık çalışanları sürprizden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti. Sağlık çalışanlarına kesilen pasta sonrası sağlık çalışanları alkışlandı.
Her daim sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyleyen Başkan Atilla Akan, " Hedef Kızıl Elma Derneği Başkanı olarak korona virüsünden dolayı sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını düzeltmek, onlara moral vermek için yanlarında bulunduk. Yaş pasta ikramımız oldu. Etkinliğimiz bir hafta boyunca devam edecek. Allah bütün sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. İnşallah bu illet virüsten Türkiye Cumhuriyeti olarak inşallah hepimiz kurtuluruz" diye konuştu. Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Atilla Akan, Adıyaman, Yerel

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Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi
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