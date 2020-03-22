Sağlık çalışanlarına polisten alkışlı destek

ANTALYA'da, koronavirüse karşı mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği, 4'üncü gününde de devam etti. Hastane önüne gelen polis ekipleri de etkinliğe alkışlarıyla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de milletvekilleriyle başlattığı ve Türkiye 'de milyonlarca kişinin katıldığı sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği 4'üncü gününde de devam etti. 3 gündür saat 21.00'de vatandaşlar balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek oldu. Etkinliğin 4'üncü gününde ise Antalya 'da trafik polis ekipleri de etkinliğe destek verdi.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen ekipler, saat 21.00'de sirenlerini açarak, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarını alkışladı. Etkinliğe, tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Bu sırada hastane çevresinde bulunan binalarda yaşayanlar da balkonlarına çıkarak alkışlamaya başladı. Polis ekipleri motosikletlerinin megafonlarından ise "Bizler sizler için sokaktayız. Evde kal Türkiye, evde kal Antalya" anonsu yaptı. Bu sırada yoldan geçen bir ambulansın sireni çalınarak etkinliğe destek verildi.

Kaynak: DHA