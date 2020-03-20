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Sağlık çalışanlarına portakal desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak için hastanelere portakal gönderdi.

20.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak için hastanelere portakal gönderdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'daki hastanelerde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına kasalarda portakal ulaşmasını sağladı.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, portakalları Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde malzeme kabul noktalarından yetkililere teslim etti.
Öte yandan, salgın öncesi esnaf ve vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının kafe ve restoranların kapanması sonucu beslenme sıkıntısı yaşamaması için çalışma başlatıldı.
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli noktalarına beslenme odakları, su pınarları yerleştirdi.
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Sağlık çalışanlarına portakal desteği

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına portakal desteği
Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Acil Servis, Antalya, Güncel

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