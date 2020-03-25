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Sağlık çalışanlarına salep ikramı

Sağlık çalışanlarına salep ikramı Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi personeline, hayırsever kafe işletmecisi tarafından salep ikramı yapıldı Simav'ın hayırsever esnaflarından İsmail Çaylak tarafından, Doç.Dr.

25.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:27
Sağlık çalışanlarına salep ikramı
Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi personeline, hayırsever kafe işletmecisi tarafından salep ikramı yapıldı
KÜTAHYA - Simav'ın hayırsever esnaflarından İsmail Çaylak tarafından, Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına sıcak salep ikramı yapıldı. Hijyenik ve tek kullanımlık kağıt bardaklarda yaklaşık 150 kişiye yapılan salep ikramı, sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından takdirle karşılandı.
Kafe işetmecisi İsmail Çaylak, "Bugün Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesindeki sağlık personellerine salep ikramı için geldik. İş yerimizin kapalı olmasından dolayı, sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu göstermek ve onlara teşekkür etmek için buradayız. Bizim için hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.
Sağlık çalışanı Ferhat Tuna, yapılan salep ikramından dolayı iş adamına teşekkür ettiğini belirtti.
Kafe çalışanı Nurullah Yavuz, Simav Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür için salep ikramı yaptıklarını ifade etti. Yavuz " Biz evde kalıyoruz, onlar da bizim için dışarıda büyük emek sarf ediyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Nöbette olan sağlık çalışanları " Bizleri bu günlerde yalnız bırakmayıp düşünen hayırsever iş adamlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizler sizin için buradayız, sizler de bizim için lütfen evde kalın" dediler. Sağlık çalışanlarına salep ikramı

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, İsmail Karakuyu, Simav, Yerel

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Sağlık çalışanlarına salep ikramı

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