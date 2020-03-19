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Sağlık çalışanlarına şehirler arası otobüste destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek çağrısına otobüste yolculuk eden vatandaşlar da alkışlarla sahip çıktı.

19.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:28
Sağlık çalışanlarına şehirler arası otobüste destek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek çağrısına otobüste yolculuk eden vatandaşlar da alkışlarla sahip çıktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) pandemisine karşı günlerdir adeta canını dişine takarak çalışan sağlık ekiplerine vatandaşlardan destek geldi. Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyasından "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14.00'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" paylaşımına tüm yurtta destek verildi. Binlerce vatandaş balkon ve camlara çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Otobüsteki yolculardan sağlık çalışanlarına alkış

Tokat'dan İzmir'e giden bir yolcu otobüsünde bulunanlar da çağrıya kulak verdi. Saat tam 21.00'de yolcular, otobüs şoförü ve muavinin çağrısı üzerine destek alkışında bulundu. Sağlık çalışanlarının günlerdir gece gündüz demeden çalıştığını belirten yolcular, kendilerinin de otobüsten destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.

İskilip halkından alkışlı destek

Öte yandan, Çorum'un İskilip ilçesinde de salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar destek kapsamında dairelerinin ışıklarını açıp kapatırken bazıları da ıslıklar çaldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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