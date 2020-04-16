Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

Korona virüs mücadelesinde en ön safta çalışan sağlık çalışanlarına destek her gün çığı gibi büyüyor.

16.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:35
Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı
Korona virüs mücadelesinde en ön safta çalışan sağlık çalışanlarına destek her gün çığı gibi büyüyor. Çekmeköy Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını sebebiyle yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarına her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Çekmeköy Belediyesi ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçılar için harekete geçti. Belediye, korona virüs salgını nedeniyle yoğun olarak çalışan ve ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının ev hasretini dindirebilmek için Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde gece mesaisinde görev yapan yüz sağlık personeline her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor. Hazırlanan çorbalar belediye ekipleri tarafından hastaneye götürülerek kapalı kaselere konularak çalışan sağlık personellerine ikram ediliyor. Bu uygulamadan sağlık çalışanlarınında oldukça memnun olduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çekmeköy, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:51: Mersin'de 'El bebek gül bebek' projesi - Haber 10:50: Vefa ekibi Asuman Teyzeyi sırtında taşıdı - Haber 10:50: Okulu özleyen çocuklar evi okula çevirdi - Haber 10:50: Evden çıkamayan dede, torununa süs balığı gönderdi - Haber 10:50: Araban'da maske dağıtıldı - Haber 10:40: Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber