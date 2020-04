Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

Kaynak: İHA

Korona virüs mücadelesinde en ön safta çalışan sağlık çalışanlarına destek her gün çığı gibi büyüyor. Çekmeköy Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını sebebiyle yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarına her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor.Çekmeköy Belediyesi ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçılar için harekete geçti. Belediye, korona virüs salgını nedeniyle yoğun olarak çalışan ve ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının ev hasretini dindirebilmek için Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde gece mesaisinde görev yapan yüz sağlık personeline her gün sıcak çorba ikramında bulunuyor. Hazırlanan çorbalar belediye ekipleri tarafından hastaneye götürülerek kapalı kaselere konularak çalışan sağlık personellerine ikram ediliyor. Bu uygulamadan sağlık çalışanlarınında oldukça memnun olduğu görülüyor. - İSTANBUL