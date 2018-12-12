Sağlık Çalışanlarına Şiddet Son Bulsun"

Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Emre Promet, Edirne
Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde veri giriş personeli olarak çalışan Nuray Zeytin
'e yapılan sözlü saldırıyı kınadı.
Promet, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların bir an önce son bulmasını istediklerini belirtti.
Zeytin'in, Hizmet-İş'e bağlı Öz Büro-İş üyesi olduğunu belirten Promet, şunları kaydetti:
"Veri giriş personeli olarak çalışan sendika üyemiz Zeytin, iki kişinin sözlü saldırısına uğradı. Tehdit ve hakarete maruz kalan Zeytin, 'beyaz kod' vererek özel güvenlik ve polis ekiplerini çağırdı. Bunun üzerine gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan bu girişimi şiddetle kınıyoruz. Sağlık hizmetini her zamanki gibi içtenlikle sunan değerli üyemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Konunun takipçisi olacağız."
Hizmet İş Sendikası,Zeytin
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:23