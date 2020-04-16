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Sağlık çalışanlarına şiddete verilen cezalar neler? Türkiye'de sağlık çalışanına uygulanan şiddet oranı nedir?

Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirilerek kabul edildi. Buna göre sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezaları arttırılacak ve hapis cezaları ertelenmeyecek. Türkiye'de kaç sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor? Sağlık çalışanlarına şiddetin cezası nedir? Eczacılar kanundan faydalanabilecek mi?

16.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:58
Sağlık çalışanlarına şiddete verilen cezalar neler? Türkiye'de sağlık çalışanına uygulanan şiddet oranı nedir?

Eczacılar yasa kapsamında mı? Sağlık çalışanlarına şiddetin artması ile koronavirüste mücadele sürecinde önemli payı olan sağlık çalışanlarına yönelik kanun teklifi görüşüldü. TBMM'de gündeme getirilen yasa teklifi kabul edilerek bazı yasalarda değişiklik yapan yasa teklifine eklendi. Bir yıl içerisinde yüzde 72.4'ü şiddete uğrayan sağlık çalışanlarını ilgilendiren kanun, eczacıları da kapsıyor.

TÜRKİYE'DE ŞİDDETE UĞRAYAN SAĞLIK ÇALIŞANI ORANI

Türkiye 'de son bir buçuk yılda 20 bin sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor ve buna göre de sağlık çalışanlarının hayatları boyunca şiddete maruz kalma oranı yüzde 73 şeklinde kayıtlara geçiyor. Sağlık çalışanlarının yüzde 82'si şiddete maruz kalma endişesi taşıyor. Söz konusu endişe ise sağlık çalışanlarında stres, korku, kaygı, depresyon, tükenmişlik sendromu gibi duyguların yoğunlaaşarak işlerine yansımasına sebep oluyor.

2019 verilerine göre, sağlık çalışanlarının 12 ay içerisinde yüzde 72.4'ünün şiddete uğradığı, yüzde 47.8'inin şiddet olayına şahit olduğu biliniyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YASASI

TBMM'de görüşülerek yasalaşan en kapsamlı Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile hakaret, tehdit, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yarı yarıya artırılacak; sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine Türk Ceza Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca verilen hapis cezası ertelenmeyecek. Ayrıca şiddetin gerçekleştiği sağlık kurum ve kuruluşlarında faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka personel olmaması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek. Böylelikle şiddet mağduru sağlık çalışanı, başka bir sağlık personeli var ise fail ve yakınına sağlık hizmeti sunmayacak. Hali hazırda sağlık çalışanına şiddet uygulayana hapis ve para cezası gibi yaptırımlar uygulanıyordu.

ECZACILAR YASA KAPSAMINDA MI?

Koronavirüs sürecinde risk grupları arasında, hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının yanında, pandemiden en çok etkilenen eczacılar da bulunuyor. TBMM Genel Kurulu'nda yasa haline gelen tekliften, çalışanlarıyla birlikte yaklaşık yüz bine yakın eczane personeli de faydalanabilecek. Birinci basamak sağlık kuruluşu olarak kabul edilen eczaneler ve eczacılar, coronavirüs salgınında kırlgan gruplar arasında yer alıyor. Bugüne kadar beşinin öldüğü, otuza yakınının da enfekte olduğu eczacılar artık yasa kapsamında bulunuyor.

Etiketler: Türkiye, Gündem, Sağlık, Güncel
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