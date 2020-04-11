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Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri tarafından üretilen bin adet siperlik maske, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

11.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:34
Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği
Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri tarafından üretilen bin adet siperlik maske, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kırklareli Gençlik ve Spor il Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla siperlik maske üretmeye başladı. Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri tarafından üretilen bin adet siperlik maske, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından, virüs taşıma riski olan kişilerle yakın mesafede bulunan görevlilerin, tehlikeli vücut sıvılarına maruz kalmasını önleyen siperlik maske üretimine ihtiyaç olduğu sürece devam edileceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel
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