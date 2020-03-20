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Sağlık çalışanlarına tatlı ikram etti

Gümüşhane kent merkezinde 25 yıldır faaliyet gösteren bir pastane özellikle son süreçte canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına tatlı ikram etti.

20.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:24
Sağlık çalışanlarına tatlı ikram etti
Gümüşhane kent merkezinde 25 yıldır faaliyet gösteren bir pastane özellikle son süreçte canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına tatlı ikram etti.

Firma sahiplerinden Mustafa Kızmış, dün akşam 21.00'da ülke genelinde sağlık çalışanlarına destek olmak için balkonlardan yapılan "alkış" kampanyasını farklı bir boyuta taşıdı.

Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını kaydeden Kızmış, yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle herkesin evinde kaldığı dönemde insanlara hizmet etmek için sürekli görevlerinin başında duran sağlık çalışanlarına moral vermek için farklı bir yöntem seçtiklerini söyledi.

Tüm hastane çalışanlarına yetecek kadar tatlıyı Gümüşhane Devlet Hastanesine götüren Kızmış, "İnsanlar dün gece balkonlarından alkış yaparak ve ışıklarını söndürerek sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve desteklediklerini gösterdi. Bizde sağlık çalışanlarımıza destek olmak için böyle bir uygulama yapmak istedik. Benim lamba yakmam fayda göstermez, tatlı götürmem gerekirdi ve onu da yaptım. Allah onlardan ve devlet ve millet için gecesini gündüzüne katan herkesten razı olsun" dedi. - GÜMÜŞHANE
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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