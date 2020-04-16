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Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı

Koronavirüs önlemleri kapsamında sunuculuk yaptığı programda format değişikliği yapılan Zuhal Topal, çekimlerde virüse karşı büyük bir özveri ile çalışan sağlıkçılardan bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

16.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:55

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alındı. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı yarışmada sosyal mesafenin korunması için büyük bir villa kiralandı ve yarışmacılar o evde yarışmaya başladı. Yemek yeme aşamasında ise oturma planı sosyal mesafeye dikkat edilerek yapıldı. Dün yayınlanan yeni bölümünde sağlık çalışanlarından bahseden Zuhal Topal ise duygusal anlar yaşadı.

"MASKE TAKMAKTAN YÜZLERİ YARA OLAN ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Çekimlere ara vermek yerine gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen sunucu Zuhal Topal, sağlık çalışanlarından bahsederken konuşmakta güçlük çekti. Zor bir süreçte geçtiğimizi söyleyen Topal, bu süreçte evlerine bile gidemeyen sağlık çalışanları için "Kendi ailelerinden uzakta, çok zor koşullar altında canla başla gece gündüz demeden çalışan, maske takmaktan yüzleri yara olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, onlara minnet borçluyuz" dedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Zuhal Topal, konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Topal'ın bu sözleri üzerine yarışmacılar da ağladı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı
Etiketler: Zuhal Topal, TV, Magazin
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Yorumlar (4)
OSMAN KARTAL:kendinizi reklam yapmadan vazgeçin. ağlayan sensin başkasına birşey olduğu yok
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VATANDAŞ:SAĞLAM OYUNCU ZUHAL TOPAL
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DENEME:deneme
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SES DENEME 1 2 3:Sesim geliyormu?
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