Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanlarına teşekkür için balkonlara çıktılar - Güncel

Sağlık çalışanlarına teşekkür için balkonlara çıktılar

Zonguldak'ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla balkonlarına çıkarak alkışladı.

19.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:28
Sağlık çalışanlarına teşekkür için balkonlara çıktılar

Zonguldak 'ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla balkonlarına çıkarak alkışladı.


Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de etkisi devam eden korona virüs nedeniyle Türkiye'de 191 kişi izole edilirken 3 kişi hayatına kaybetti. Sağlık Bakanlığının özverili çalışmaları nedeniyle vatandaşlar sosyal medyada kampanya başlattı. Vatandaşlar sosyal medya da,sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla, 'Saat 21: 00'da balkonlara çıkıp alkışlayalım' diyerek kampanya başlattı. Vatandaşlar saat 21: 00'da balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Öte yandan vatandaşların alkış seslerini duyan kişiler ise sokağa çıkarak o anları çekerek sosyal medya da paylaştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı Güncel
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Güncel
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
İtalya’da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Güncel
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Loading