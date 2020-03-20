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Sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçları ücretsiz

Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek.

20.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:45
Sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçları ücretsiz
Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek.

Koronovirüs'e karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla belediyeye ait toplu taşıma araçları ve otoparklarından sağlık personeli kimlik kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek. Otobüsleri kullanmaya başlayan Atatürk Şehir Hastanesi sağlık personeli hatıra fotoğrafı çektirerek Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel

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