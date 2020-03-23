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Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz

Amasya Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

23.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:09
Amasya Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte görev yapan sağlık çalışanlarına toplu ulaşımın ücretsiz olacağını söyledi.
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı yoğun şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağlık çalışanlarımız kimlik kartlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecekler. Belediye olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk dezenfekte çalışmalarını biz yaptık. Sağlık çalışanlarımıza toplu taşımayı ücretsiz hale ilk biz getirdik. Zannediyorum sağlık çalışanlarımız bundan mutlulardır. Sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu işi atlattıktan sonra onları misafir etmeyi düşünüyorum. Basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden vatandaşları bilgilendirmek için sahada görev yapıyorsunuz."
Halk otobüsü şoförlerinden Mustafa Eker ise sağlık çalışanlarına ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara. Başkanımızın aldığı karar çok doğru bir karar. Elinden geldiği kadar herkesin destek olması lazım sağlık personeline." diye konuştu.
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Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz
Etiketler : Mehmet Sarı, Amasya, Güncel

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