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Sağlık çalışanlarına ücretsiz çorba ikramı

Başkentteki bir lokanta, sağlık çalışanlarına 24 saat boyunca ücretsiz çorba ikram etmeye başladı.

21.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:14
Sağlık çalışanlarına ücretsiz çorba ikramı
Başkentteki bir lokanta, sağlık çalışanlarına 24 saat boyunca ücretsiz çorba ikram etmeye başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özveriyle mesai yapan sağlık çalışanlarına esnaf da destek veriyor.
Ankara 'nın Etlik semtindeki bir lokantanın işletmecileri Nuh ve Kazım Aydın, sağlık çalışanlarına ücretsiz mercimek çorbası ikramı kararı aldı. Lokantanın kapı girişine ise "Tüm sağlık çalışanlarımıza bir destek de bizden. Mercimek çorbası ikramımızdır." yazısı asıldı.
İşletmeci Nuh Aydın, yaptığı açıklamada, sosyal farkındalık oluşturmak, destek amacıyla iş yerine gelen sağlık çalışanlarına ücretsiz mercimek çorbası ikram edildiğini belirtti.
Aydın, "Sağlık çalışanları ailelerinden uzak bizler için gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de onlar için böyle bir karar aldık. Yolları ne zaman düşerse sağlık çalışanlarımızı bekliyoruz. İkramımızdan tüm sağlık çalışanlarımız yararlanabilir." dedi.
İşletmeci Kazım Aydın ise tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, fedakarca çalışan sağlık görevlilerini iş yerlerinde ağırlamaktan mutlu olacaklarını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kazım Aydın, Ankara, Aydın, Güncel

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