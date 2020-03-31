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Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti

Şişli'de bulunan bir otel, sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek ve konaklama hizmeti vereceklerini duyurdu.

31.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:37
Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti
Şişli 'de bulunan bir otel, sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek ve konaklama hizmeti vereceklerini duyurdu.

Koronavirüsle mücadele edildiği bu dönemde, destek açıklamaları art arda geliyor. Şişli'de bulunan The Craton Hotel, sağlık çalışanları yemek ve konaklama hizmetinin ücretsiz bir şekilde sağlanacağını duyurdu. Yapılan duyuruda şöyle denildi: "Bu olağanüstü zor günlerde sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onları alkışlıyoruz. Ülkemize ve topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle, The Craton Hotel Şişli'de bulunan otelimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Niziplioğlu'nun talimatıyla tam kapasite tüm sağlık çalışanlarımıza ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti vereceğimizi bildirir, kahraman sağlıkçılarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Şişli, Ekonomi
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