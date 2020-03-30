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Sağlık çalışanlarına ücretsiz otel

Kahramanmaraş'ta bir otel, sağlık çalışanlarına kapılarını ücretsiz açtı.

30.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:47
Sağlık çalışanlarına ücretsiz otel
Kahramanmaraş 'ta bir otel, sağlık çalışanlarına kapılarını ücretsiz açtı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sağlık çalışanları görevlerini yerine getiriyor. Kahramanmaraş'ta bir otel ise görevlerini tamamlayıp evlerine dönmek istemeyen sağlık çalışanları için 90 odayı tahsis etti.

Otel yönetim kurulu başkanvekili Ümit Özge, otelin sağlık çalışanlarına 1 Nisan tarihinde kapılarını açacağı ve 5 yıldızlı konfor ile hizmet vereceklerini söylerken, korona virüs nedeniyle otelde sık sık dezenfektan işlemlerinin yerine getirildiğini söyledi.

Toplumdan kazandıklarını topluma geri vermek için kolları sıvadıklarını ifade eden Özge, "Otelimiz iki bloktan oluşan ve her bir bloğunda 80 oda 180 yatak, diğer bloğunda ise 70 oda 140 yatak olarak hizmet veriyoruz. Bizim şuanda sağlık çalışanlarımıza tahsis ettiğimiz blok 90 oda 180 yataklı yerdir. Sağlık çalışanlarının girişleri otelimizin protokol kapısından girişleri olacak. O blokta rahat edebilmeleri için 5 yıldız konforunda hizmetimiz nasıl ise o şekilde hizmet vereceğiz. Kahramanmaraş valimiz ve sağlık müdürlüğümüz ile de irtibat halinde olduk ve bu girişimi başlattık. Gün, bu toplumdan kazandıklarımızı, tekrar bu topluma kazandırma günü diyorum. İnşallah vatandaşlarımızla el ele verip bu belayı atlatacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, 1 Nisan, Güncel
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