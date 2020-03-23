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Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti veriyor

Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesi kapsamında Nevşehir'de taksicilik yapan Yavuz Demir, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla ücretsiz taksi hizmeti veriyor.

23.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:41
Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti veriyor
Türkiye 'nin korona virüs ile mücadelesi kapsamında Nevşehir 'de taksicilik yapan Yavuz Demir, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla ücretsiz taksi hizmeti veriyor.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında son günlerde en büyük desteği alan sağlık çalışanlarına bir destekte Nevşehir'de taksi durağı işletmeciliği yapan 25 yaşındaki Yavuz Demir bünyesinde bulunan 5 taksiyle birlikte sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti veriyor. Demir yaptığı açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında gecelerini gündüzlerine katarak biz vatandaşların sağlıkları için çalışan sağlık çalışanlarımıza benim de bir nebze katkım olması için taksilerimizde sağlık çalışanlarımızı ücretsiz olarak taşıma kararı aldık dedi. Demir, " Ülkemizin korona virüsü ile geçirdiği bu zorlu süreçte gecelerini gündüzlerine katarak gövdelerini taşın altına koyan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm ülkemiz seferber oldu. Bende Yavuz taksi işletme sahibi olarak beş tane ticari taksim ile birlikte tüm sağlık çalışanlarımızı ücretsiz bir şekilde taşımaya devam ediyoruz, bundan sonrada devam edeceğiz. Ben ve tüm ticari taksilerimiz tüm sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz. Sağlık çalışanlarımız ücretsiz olarak tüm hizmetlerimizden yaralanabilirler. Böyle bir zorlu süreçte ortalıkta gezen fırsatçılara karşı bizim gibi esnafların bu şekilde yapması vatandaşların tabi ki hoşuna gidiyor. Çünkü biz böyle bir zor süreçte vatanımızın, milletimizin ve sağlık çalışanlarımızın yanındayız " diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Yavuz Demir, Nevşehir, Türkiye, Güncel

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