Sağlık çalışanlarına 'Vefa Sosyal Destek Grubundan' destek

Sağlık çalışanlarına 'Vefa Sosyal Destek Grubundan' destekGAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye İlçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli memurlar konvoy halinde hastanenin önüne gelerek, korona virüs ile büyük bir mücadele yürüten sağlıkçıları alkışlayarak destek verdi. İslahiye ilçesinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubunun üyeleri oluşturdukları konvoy ile İshaliye Devlet hastanesi önüne giderek, Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı zorlu koşullarda ve can siperane bir mücadele yürüten sağlık ekiplerine destek oldu. Gaziantep'in yaklaşık 65 bin nüfusa sahip ilçesi olan İslahiye'de 21 ekipten oluşan 72 personel ile merkezdeki 18 mahalle ile 49 kırsal mahallede yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyaçları için gece gündüz hizmet eden Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, hastanenin acil servis önünde alkış temposu tutarak, hastanede ve sahada hizmet veren sağlık çalışanlarına moral verdi. Vefa Grubu hastane Başhekimini de ziyaret ederek, ihtiyaç veya taleplerinin olup olmadığını sordu.Hastanenin Başhekimi Mustafa Yıldız, destek nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, "Bu bir ekip işidir biz hastanede siz sahada mücadele ediyorsunuz ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, Allah yardımcımız olsun, hastane çalışanları olarak bizde sizleri alkışlıyoruz" diye konuştu.Vefa grubu üyeleri ise sağlık çalışanlarının zorlu süreçte en çok moral ve desteği ihtiyacı olan meslek grubunun olduğunu belirterek, tüm insanlık için çetin bir savaş veren sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını göstermek istediklerini kaydetti.