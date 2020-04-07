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Sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim

Özel günlerin sevilen markası Beyaz Butik, sağlık çalışanlarına tüm gelinlik ve abiyelerde yüzde 60 indirim sağlıyor.

07.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:32
Sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim

Özel günlerin sevilen markası Beyaz Butik, sağlık çalışanlarına tüm gelinlik ve abiyelerde yüzde 60 indirim sağlıyor. 2020 yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyada Beyaz Butik, bu zor günlerde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının en özel günlerinde şıklığını tamamlayacak. Beyaz Butik olarak sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için böyle bir kampanya yaptıklarını belirten markanın sahibi Hacer Özil: "Virüs nedeniyle hiçbirimiz evimizden çıkmazken, bizler için kendi hayatlarını tehlikeye atan, canlarını dişlerine takarak gece gündüz çalışan birçok sağlık çalışanı var. Biz de onlara özel olarak 2020 yılı sonuna kadar tüm ürünlerimizde yüzde 60 indirim uyguluyoruz. Amacımız; bu zor dönemde yanımızda olan beyaz önlüklü kahramanlarımıza kendi işimizle ilgili fayda sağlamak, hayatlarına dokunmaktır." diye belirtti.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Magazin
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