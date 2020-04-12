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Sağlık çalışanlarından 7 dilde "evde kal" çağrısı

Ankara'da özel bir hastanenin personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için vatandaşlara 7 dilde "evde kal" çağrısı yaptı.

12.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:03
Ankara 'da özel bir hastanenin personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için vatandaşlara 7 dilde "evde kal" çağrısı yaptı.
Koronavirüs salgınına karşı bulaş riskini azaltmak için dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkati çekmek isteyen Ankara'da faaliyet yürüten özel bir hastanenin çalışanları, Türkçe, İngilizce, Kürtçe, Ermenice, Zazaca, Arapça ve işaret dillerinde vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Başhekiminden müdürüne, doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından güvenlik görevlisine tüm personel, Kovid-19 gerçeğini hatırlatarak tedbirler konusunda ihmalkar davranılmaması gerektiğini vurguladı.
Hastane çalışanları daha sonra üzerlerinde 81 ilin isimleri ile koronavirüs görseli bulunan balonları Şenay Yüzbaşıoğlu'nun "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde gökyüzüne bıraktı.
"Bu virüsün şakası yoktur"
Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, yaptığı açıklamada, koronavirüsün tüm insanlığı tehdit ettiğini, dünyada ve Türkiye'de can kayıplarına neden olduğunu söyledi.
Vatandaşların, devletin uyarılarına uymasının hastalığın yayılmasının önlenmesinde büyük önem arz ettiğinin altını çizen Kılıç, şunları kaydetti:
"İnsanlık olarak zor bir sınavdan geçiyoruz. Sağlıkçılar olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Hastalığın önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın devlet büyüklerinin telkinlerine uymaları bir zarurettir. Bu virüsün şakası yoktur. Hepimiz acı bir şekilde tecrübe ediyoruz ki hayatlarını kaybeden insan sayısı her geçen gün artıyor. Hastalığın bizi ve sevdiklerimizi hayattan koparmasına müsade etmek istemiyorsak evde kalacağız. Devletimiz güçlü ve vatandaşının yanındadır." Sağlık çalışanlarından 7 dilde ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel
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