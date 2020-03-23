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Sağlık çalışanlarından alkışlı desteğe teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine balkonlardan ve pencerelerden alkışlarıyla sağlıkçılara destek çıkan Simavlı vatandaşlara, Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlıkçılar yazdıkları pankartla teşekkür ettiler.

23.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:55
Sağlık çalışanlarından alkışlı desteğe teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine balkonlardan ve pencerelerden alkışlarıyla sağlıkçılara destek çıkan Simavlı vatandaşlara, Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlıkçılar yazdıkları pankartla teşekkür ettiler.

Simav Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Naci Çağlar, Korona virüs ile ilgili çalışmalarından dolayı, kendilerine alkışla destek olan Simavlı vatandaşlara şükranlarını sunduklarını ifade etti. Çağlar, "Simavlı vatandaşlarımız bizleri motive etmek amacıyla, evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından alkışladılar. Bu anlamlı davranışlarından dolayı, tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum. Bizler de sizleri alkışlıyoruz" dedi.

Başhekim Çağlar'ın konuşmasından sonra, sağlık çalışanları ellerindeki 'Biz de sizi alkışlıyoruz evde kaldığınız için' yazılı pankartlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, İsmail Karakuyu, fahrettin koca, Simav, Güncel

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