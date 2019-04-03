Sağlık Çalışanlarından "Döner Sermayenin Adaletli Dağıtılması" Talebi

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Türk Sağlık-Sen üyesi bir grup, döner sermaye sistemi ile ilgili taleplerini içeren dilekçelerini, Sağlık Bakanlığına teslim etti.Türk Sağlık-Sen üyeleri, döner sermaye ödemelerinde kayıp yaşadıkları iddiasıyla bakanlık önünde bir araya geldi.Sendikanın Genel Başkanı Önder Kahveci, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışalarının döner sermaye ücretlerinde düzenleme yapılması gerektiğini belirtti."Döner sermayelerin kabul edilebilir bir düzeye yükseltilmesi ve adaletli dağıtımın tesis edilmesi temel talebimizdir." diyen Kahveci, döner sermaye sisteminin köklü şekilde değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.Konuşmanın ardından gruptakiler, döner sermaye sistemi ile ilgili taleplerini içeren dilekçelerini, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti.